Klant overmeestert mogelijke bankovervaller (19)

27 mei 2019

09u14

Een man heeft afgelopen zondag een mogelijke bankovervaller overmeesterd. De man ging omstreek 16.45 uur geld afhalen in het ING-bankkantoor in Booischot (Heist-op-den-Berg) toen hij plots oog in oog kwam te staan met een gewapende man. De man kon de overvaller overmeesteren, het vuurwapen afpakken en hem opsluiten in de bank. De lokale politiezone werd erbij gehaald en kon de overvaller uiteindelijk arresteren. “Het gaat om een negentienjarige man”, bevestigt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De negentienjarige werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Het wapen, een alarmpistool, werd in beslag genomen. Later deed de politie nog een sporenonderzoek in het bankkantoor. Het bankkantoor bleef gesloten. Vandaag zal de negentienjarige voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.