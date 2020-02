Kinderen vullen enquête in rond Heists erfgoed: “Laten kennismaken met hun eigen geschiedenis” Antoon Verbeeck

12 februari 2020

In kader van het Europese project Easy Towns 2.0 vulden leerlingen van vier scholen uit Heist-op-den-Berg vandaag een enquête in rond cultureel erfgoed. De klasgroepen gingen eerder al in kader van het Europees project Easy Towns 2.0 aan de slag rond het thema.

Van welke Heistse kern is deze kerk? Wat betekent ‘Bediejeme’?... Het zijn maar enkele vragen die de kinderen kregen voorgeschoteld in CC Zwaneberg. De enquête werd ingevuld tijdens een toonmoment van Easy Towns 2.0. “Onder de noemer ‘Cultural heritage and youth to create an inclusive society’ wil dit project kinderen en jongeren laten kennismaken met erfgoed in hun eigen gemeente. Op deze manier willen we ze laten kennismaken met hun geschiedenis en hen de kostbaarheden van hun eigen dorp laten zien”, vertelt Bernadette De Cat, coördinator van het project. Grootlo knutselde onlangs zwaantjes in elkaar, Hallaar maakte een filmpje rond de geschiedenis van de Berthoutzonen en in Heist stippelden men voor de grootouders een wandeling langs erfgoed uit. Er werd ook gewerkt rond het thema dialect. De werkjes werden vandaag voor het eerst getoond en zullen in maart worden voorgesteld tijdens een bezoek van een Heistse delegatie aan Niepolomice in Polen, één van de deelnemende landen van Easy Towns 2.0. Heist-op-den-Berg zal als coördinator de finale van het project organiseren van 11 tot en met 14 oktober 2020.