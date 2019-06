Kinderen Triangel bezoeken én steunen Antwerpse daklozenwerking Antoon Verbeeck

24 juni 2019

22 leerlingen van Freinetschool Triangel uit Booischot bezochten vorige vrijdag daklozenwerking ’t Vlot in Antwerpen en enkele daklozen in het station van Antwerpen. Toen de leerlingen een reportage op televisie zagen over het leven van daklozen, besloten ze om iets voor hen te doen. “De kinderen hebben 170 euro ingezameld met de verkoop van zelfgemaakte smoothies. Dit geld gaven ze aan ’t Vlot. Ook kleding en speelgoed namen ze mee. Plus wat spaarcentjes”, zegt Miet Bakelants, klasleerkracht van de Vuurvliegjes, zoals het derde en vierde leerjaar heet. Met het ingezameld bedrag gaat ‘t Vlot soep kopen voor de daklozen.