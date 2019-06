Kinderen en G-sporters lopen opnieuw door straten van Hallaar Antoon Verbeeck

17 juni 2019

KWB Hallaar organiseert van 1 tot en met 7 juli de 54ste editie van de stratenloop voor kinderen en jeugd. In totaal wordt er in 24 reeksen gelopen. De kinderstratenloop vindt dit jaar plaats in onder meer Hopvelden, Lange Rechtestraat, Spekstraat en de Averegtenlaan. Tijdens de slotdag is er gratis randanimatie voor de kinderen. De inschrijvingen voor de stratenloop start op 30 juni in het achterzaaltje van de parochiezaal. Inschrijven kan van 10 tot en met 12 uur. De kinderen mogen alleen deelnemen onder volgende voorwaarden: in Hallaar wonen of naar school gaan, of lid zijn van een Hallaarse vereniging, ofwel een ouder hebben die lid is van KWB. Ook G-lopers zijn welkom. Vorig jaar telde de kinderstratenloop in Hallaar 171 deelnemers.