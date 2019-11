Kerkdak Pijpelheide is aan restauratie toe Antoon Verbeeck

08 november 2019

13u21 0

Het schepencollege van Heist-op-den-Berg start de zoektocht naar een architect die zich zal ontfermen over de restauratie van het dak van de parochiekerk in Pijpelheide. Het dak moet geïsoleerd en hersteld worden. “Het hout van het dak moet behandeld worden tegen houtworm en ook de dakgoten moeten vervangen worden. Het lokale bestuur wil een architect aanstellen om deze herstellingswerken in goede banen te leiden en keurt hiervoor het bestek en de raming goed. De offertes moeten ten laatste op 27 november 2019 om 10.25 uur toekomen bij het lokale bestuur”, deelt het college mee.