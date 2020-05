Kasteeltuin Ter Laken wordt samentuinproject: “Willen er een educatieve werking opzetten” Antoon Verbeeck

29 mei 2020

16u35 0 Heist-Op-Den-Berg De historische moestuin-boomgaard van het kasteeldomein Hof Ter Laken in Booischot wordt op termijn omgevormd tot een samentuinproject. Kempens Landschape en de gemeente willen ook aan de slag gaan in de dorpskern. Vlaanderen en de provincie Antwerpen steunen de plannen met een subsidie van 95.000 euro.

“De historische moestuin-boomgaard in het park lag op het moment van de aankoop in 2018 wat verlaten bij. We willen de ruimte dan ook terugbrengen in haar historische vorm en charme. Daarbij ontstond het idee om er een sociale ruimte van te maken, waar mensen samen kunnen tuinieren. Ook willen we er een educatieve werking opzetten rond alles wat in een moestuin-boomgaard te beleven valt”, vertelt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Dorpskern

Onder de projectnaam ‘Bruisend Booischot’ willen Kempens Landschap en Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg ook nog werk maken van de Booischotse dorpskern. “Enkele jaren geleden gaven de inwoners van Booischot aan dat ze de dorpskern en de omgeving van de kerk graag wat groener zouden willen. Voor ons als gemeente was de meerwaarde van zo’n groen dorpshart meteen duidelijk. Met het project ‘Bruisend Booischot willen we hier dus mee van start gaan, meer concreet door dat nieuwe inrichtingsplan samen met alle geïnteresseerde burgers op te maken en al een eerste onderdeeltje te realiseren”, aldus burgemeester Luc Vleugels (CD&V).

Subsidie

Dergelijke projecten, waarbij samen met lokale actoren wordt gewerkt aan het versterken van plattelandsdorpen, kunnen zich aanmelden bij het Platteland Plus-fonds voor financiële ondersteuning. Dat deden de partners dan ook. En met succes, want het dossier werd door een jury van onafhankelijke experten goedgekeurd. De Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen zullen het project allebei cofinancieren, voor zowat de helft van de totale projectkost. “Het gaat om een subsidie van zo’n 95.000 euro, waarvan 15 procent Vlaamse en 33 procent provinciale cofinanciering”, klinkt het.

Mensen die interesse hebben om mee na te denken over het nieuwe plan voor de dorpskern of zin hebben om de samentuin mee vorm te geven of te beheren, kunnen dit alvast laten weten door te mailen naar info@kempenslandschap.be.