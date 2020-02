Kapwerken in park van Booischots kasteeldomein Antoon Verbeeck

10 februari 2020

In het bos van Hof ter Laken in Booischot (Heist-op-den-Berg) worden deze maand enkele bomen gekapt. De mooiste bomen krijgen daardoor meer licht en ruimte zodat ze stabiel en sterk blijven. De werken kaderen in het beperkt bosbeheerplan dat in 2004 werd goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos. “De waardevolste bomen blijven staan en worden daarom ook wel ‘toekomstbomen’ genoemd. Deze bomen bepalen het toekomstige beeld van het bos. Ze zijn waardevol voor de natuur, het landschap of voor de houtproductie”, klinkt het. Voorbije zomer kregen diverse bomen bij Hof ter Laken een kleurrijke stip, wat tegelijk een aankondiging was van op til staande werken in het bos. Wandelaars kregen er al tekst en uitleg over tijdens een infomoment in oktober georganiseerd door Kempens Landschap, Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg en Bosgroep Zuiderkempen. Die plannen worden nu concreet. “De werken worden uitgevoerd tot het einde van maart. Er wordt enkel gewerkt op weekdagen. Tijdens de werken blijft het bos en het park steeds toegankelijk voor bezoekers. Na de kapping worden de wegen terug hersteld zodat wandelaars en joggers kunnen genieten van de mooie weerbare bossen van de Zuiderkempen.”