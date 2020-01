Jongeman schuldig aan brandstichting maar krijgt geen nieuwe straf TVDZM

17 januari 2020

13u00 0 Heist-Op-Den-Berg De rechter in Mechelen heeft de twintigjarige Michaël M. schuldig bevonden aan brandstichting en vernieling. In september 2018 stak hij volgens de rechtbank twee hagen in brand en sloeg hij twee autoruiten stuk. Door de hitte raakte ook nog een geparkeerde wagen beschadigd.

Na de brandstichting moest de brandweer er worden bij gehaald, de politie van Heist-op-den-Berg startte meteen een onderzoek op. Niet veel later kwamen enkele verdachten in beeld. Naast de twintiger werden ook twee vrienden opgepakt. Zij ontkenden vanaf het begin van het onderzoek en ook op zitting vorige maand.

Zij werden uiteindelijk vrijgesproken door de rechtbank. Michael M. werd als enige schuldig bevonden. Hij ontkende de feiten niet. De twintiger kreeg wel geen nieuwe straf opgelegd. De Mechelse rechter vond een eerdere bestraffing door de rechtbank van Dendermonde voldoende.

In maart jongstleden kreeg kreeg hij toen al twee jaar met probatie-uitstel voor brandstichting. Zo werd hij veroordeeld voor voor het in brand steken van een chalet en enkele speeltuigen in een natuurpark in Steendorp. Tot slot werd er ook nog een schadevergoeding toegekend aan een viertal burgerlijke partij van in totaal van meer dan 6.500 euro.