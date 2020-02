Jonge vader (26) riskeert vijf jaar cel met uitstel na shakenbabysyndroom: “De baby ging op enkele maanden tijd van perfect gezond naar een baby met ernstige letsels” TVDZM

06 februari 2020

15u00 0 Heist-Op-Den-Berg Het parket in Mechelen heeft donderdagvoormiddag een celstraf gevorderd van vijf jaar, waarvan een deel met uitstel, voor de 26-jarige M. uit Heist-op-den-Berg. De twintiger moest zich voor de rechtbank komen verantwoorden nadat hij zijn zoontje van enkele maanden oud door elkaar had geschud.

“Deze feiten zijn bijzonder ernstig en kennen verschrikkelijke gevolgen”, zei openbaar aanklager Geert Noels vanochtend op d zitting. Toen baby J. amper enkele maanden oud was, werd er vanuit het ziekenhuis contact opgenomen met de politie. De baby vertoonde enkele verwondingen die enkel afkomstig konden zijn van een shakenbabysyndroom.

De twintiger zou zijn eigen kind meermaals door elkaar hebben geschud. De gevolgen waren ernstig. Niet enkel heeft het kind blijvende letsels opgelopen, het moet ook verplicht worden opgevangen in een instelling. “De baby was perfect gezond, maar na na enkele maanden heeft u ervoor gezorgd dat uw eigen kind zo’n verschrikkelijke letsels heeft opgelopen”, zei de Mechelse procureur.

Bijtwonden

Tijdens het onderzoek bleek tot slot ook dat het niet bij een keer was gebleven. Ook voor deze feiten uit februari 2018 had hij zijn eigen baby verwond. “De baby vertoonde namelijk ook letsels afkomstig van blauwe plekken en zelfs van bijtwonden”, aldus Noels. Hij vorderde vandaag een celstraf van vijf jaar met een gedeeltelijk uitstel.

“Maar meneer. Denk in de toekomst, telkens wanneer je jouw controle zou verliezen, aan jouw zoon”, besloot de aanklager. “De gevolgen van jouw daden zijn erg zichtbaar. En ik hoop dat u daar nog voor de rest van uw leven aan zal worden herinnerd.”

Geconfronteerd met de verklaringen van een buurvrouw, die hem en zijn partner hadden horen ruzie maken over de feiten, ging de twintiger over tot bekentenissen. Al bleven deze zeer summier: “We waren aan het spelen en ik moet wat te wild zijn geweest. Die bijtwonde? Dat was een gevolg van een spelend incident waarbij ik zei dat ik hem wel kon opeten.”

Zij verklaringen bleken ook helemaal niet overeen te stemmen met de aard van de verwondingen. Voor het parket waren de feiten dan ook voldoende bewezen. Op zitting vanochtend vroeg de raadsman van M. om hem niet naar de gevangenis te sturen. “Wij zijn voorstander van een begeleiding”, klonk het bij de strafpleiter. “Dit had helemaal niet mogen gebeuren. Maar het is wat het is. Maar mijn cliënt heeft het verstandelijk moeilijker om problemen op te lossen.”

Vonnis volgt binnen de maand.