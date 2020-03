Jonge vader (26) die baby door elkaar schudde krijgt straf met uitstel Tim Van Der Zeypen

20 maart 2020

Heist-Op-Den-Berg Een 26-jarige man uit Booischot (Heist-op-den-Berg) die zijn baby van enkele maanden oud door elkaar had geschud, is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar met uitstel. Hij ontkende de feiten niet maar zijn bekentenissen bleven wel summier. "We waren aan het spelen en ik moet wat te wild zijn geweest."

Toen baby J. werd binnengebracht op de spoedafdeling en opmerkelijke verwondingen vertoonde, nam het ziekenhuis contact op met de politie. Volgens de behandelde artsen waren alle verwondingen afkomstig van een shakenbabysyndroom.

Zo zou de baby meermaals door elkaar zijn geschud maar vertoonde J. ook letsels van eerdere blauwe plekken en zelfs bijtwonden. De ouders werden verhoord en al snel werd de jonge vader verdacht. Oorspronkelijk werden de feiten ontkend. Tot hij werd geconfronteerd met getuigenissen van zijn buurvrouw.

Zij had hem en zijn partner ruzie horen maken over de feiten. De beklaagde ging over tot bekentenissen maar net zoals tijdens de politieverhoren bleven deze ook op zitting erg summier: “Allicht waren we al spelend te wild en was die bijtwond een gevolg van toe ik al lachend zei dat ik hem wel kon opeten.”

Blijvende letsels

Het parket hechtte hier weinig geloof aan. “De verklaringen komen totaal niet overeen met de aard van de verwondingen”, repliceerde openbaar aanklager Geert Noels destijds. “De baby was perfect gezond maar na enkele maanden heeft u ervoor gezorgd dat uwe eigen kind zo’n letsels heeft opgelopen.”

Het parket vorderde een celstraf van vijf jaar met een gedeeltelijk uitstel, de verdediging vroeg om de twintiger niet naar de gevangenis te sturen: “Wij zijn voorstander van een begeleiding.” De rechters in Mechelen gingen hier na een maand beraad ook op in.

Het achtte de feiten bewezen en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 800 euro, beide met uitstel. De komende vijf jaar zal hij zich wel aan enkele voorwaarden moeten houden. Een ervan is begeleiding. Aan zijn zoontje werd een schadevergoeding toegekend van 25.000 euro provisioneel.