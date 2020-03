Jeugdhuis Vibro schiet ter hulp: jongeren willen boodschappen doen en hond uitlaten tijdens coronacrisis Antoon Verbeeck

16 maart 2020

De jongeren van jeugdhuis Vibro uit Heist-op-den-Berg stellen zich in deze coronacrisis ten dienste van mensen die het omwille van de maatregelen moeilijk hebben. Wie problemen heeft met onder andere boodschappen doen of de hond uitlaten kan op hun hulp rekenen. Vandaag werden de eerste flyers van het initiatief uitgedeeld. “In deze tijden van crisis is het begrip solidariteit belangrijker dan ooit. Helaas wordt dit al te vaak over het hoofd gezien ten voordele van egoïsme en apathi. Als jeugdhuis zien wij ook voor ons een voorbeeldrol weggelegd, aangezien wij met onze evenementen en activiteiten een groot deel van de Heistse jeugd bereiken. Daarom voelen wij ons genoodzaakt om mensen die het momenteel moeilijk hebben met de maatregelen een handje toe te steken”, klinkt het in het jeugdhuis. Wie een klusje heeft voor jeugdhuis Vibro of iemand kent die wel wat hulp kan gebruiken, neemt contact op met de jongeren via 0497/99.16.15, hun Facebookpagina of Instagramaccount.