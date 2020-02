Jeugdclub De Biekorf krijgt nieuwe thuis: “Belangrijk dat buren zo weinig mogelijk hinder ondervinden” Antoon Verbeeck

07 februari 2020

17u30 4 Heist-Op-Den-Berg Jeugdclub De Biekorf kan tevreden terugblikken op een eerste participatiemoment rond zijn nieuw gebouw aan de Mechelsesteenweg. Op woensdag werden er een aantal referenties gepresenteerd en konden aanwezigen hun mening geven. De architect die zich ontfermde over de uitbreiding van Cultuurcentrum Zwaneberg kreeg de opdracht om het nieuwe jeugdhuis te tekenen.

“Het eerste participatiemoment is zeer constructief verlopen”, zegt Maxim Rymenants van De Biekorf. “Er waren leden en ex-leden van onze jeugdclub aanwezig, alsook afgevaardigden van het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg, buren en medewerkers van het architectenbureau. We hebben ons in verschillende groepen gebogen over plannen die al eerder door het architectenbureau werden uitgevoerd en ons afgevraagd wat ook voor ons interessant zou kunnen zijn. Het lokaal bestuur stelde MORGEN Architectuur aan voor de job. Op hun cv staat onder andere de uitbreiding van Cultuurcentrum Zwaneberg.”

Buren

“In eerste instantie zouden we naar de kloosterwoning op de hoek van de Heilig-Hartstraat en Biekorfstraat verhuizen, maar deze piste bleek voor de gemeente niet haalbaar te zijn. We zijn al tevreden als we een dak boven ons hoofd hebben en uiteraard is een nieuwbouw dan de mooiste oplossing”, vertelt Maxim. “Belangrijk aan het nieuwe gebouw is dat het voldoende rekening houdt met de buren. We willen dat zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Aspecten als isolatie en de geluidsinstallaties zijn dus zaken die we tijdens dit participatietraject goed in het oog houden. Daarnaast mogen natuurlijk een dansruimte, toog en podium niet ontbreken in de nieuwbouw. Er volgen nog twee inspraakmomenten. Eens het traject is afgerond, zal pas echt duidelijk worden hoe De Biekorf van de toekomst er zal uitzien.”

Kantine

De Biekorf verblijft momenteel in de B-kantine van voetbalclub K.SK. Heist, op enkele kilometers van hun heimat Heist-Station. Voordien hadden ze een thuisbasis op de site van het Heilig-Hartcollege. “In de kantine beschikken we over voldoende ruimte, maar het voelde nooit echt aan als De Biekorf. Het miste de gezelligheid van onze oude thuisstek aan het college. Bovendien voldeed het gebouw niet aan bepaalde normen, bijvoorbeeld op vlak van isolatie. We zijn tevreden dat we op deze tussentijdse oplossing konden terugvallen, maar dat neemt niet weg dat heel hard uitkijken naar de komst van de nieuwbouw. We keren terug naar onze roots.”

2020?

“De jeugdclub krijgt het gebouw en de tuin in erfpacht van de gemeente. We bekijken nog in welke mate we een synergie kunnen creëren met verenigingen uit de buurt, bijvoorbeeld met de petanquers van Heist-Station”, reageert jeugdschepen David Geerts (PRO Heist). “Voor de dragende constructie en buitenafwerking van het gebouw wordt er zo’n 250.000 euro betaald. De jeugdclub zal zelf instaan voor de inrichting van de nieuwbouw, die maximaal 135 m² aan bebouwbare oppervlakte zal hebben. We zitten nu nog in het participatietraject en van een aannemer en bouwvergunning is er nog geen sprake. Het zou mooi zijn als we dit jaar nog kunnen starten met de voorbereidende werken.” Op maandagen 2 en 30 maart vinden er nog participatiemomenten plaats in de parochiezaal van Heist-Station. Iedereen is welkom om 19.30 uur.