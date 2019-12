Jenevers drinken aan supermarkt helpt Runar (3) beter stappen Antoon Verbeeck

23 december 2019

13u55 1 Heist-Op-Den-Berg Medewerkers van de AD Delhaize in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) houden op vrijdag en zaterdag een jeneverbar open ten voordele van Runar Van Puyenbroeck. De 3-jarige uit Wiekevorst liep bij de geboorte cerebrale parese (CP) op, waardoor hij moeite heeft met stappen. De nodige therapieën kosten handenvol geld, maar opnieuw springen er vrienden in de bres.

Runars hersenen geven door een zuurstofgebrek bij zijn geboorte niet de juiste spanningen door aan zijn spieren. De laatste maanden boekte hij, dankzij een unieke robottherapie en veel wilskracht, veel vooruitgang bij het stappen. Om onder andere het evenwicht tijdens het stappen te verbeteren, moet Runar opnieuw enkele dure therapieën volgen. Medewerkers van de Heistse supermarkt en vrienden van zijn ouders springen daarom ter hulp. “Deze vrijdag en zaterdag openen we een jeneverbar aan de ingang van de Delhaize. We schenken er naast verschillende soorten jenevers ook chocomelk en glühwein uit. Voor de klanten met honger zijn er hotdogs”, vertellen initiatiefnemers Gerben De Belder en Willem Bosmans van AD Delhaize. “De wafelverkoop voor de robottherapie was succesvol en bracht een mooie som om. Maar omdat Runar nood heeft aan extra therapieën, en die niet worden terugbetaald, willen we ons steentje bijdragen.”

“Steun is fantastisch”

“We hebben gezien hoeveel vooruitgang Runar al heeft geboekt dankzij de robottherapie, en maken ons sterk dat ook de andere therapieën Runar zullen helpen. Alleen hebben die weer hun prijs. Het gaat om een robottherapie voor de handen en de therapieën ABM, om de hersenen te stimuleren, en ABR, als versteviging voor de bekken en romp. Op jaarbasis kost dit enkele duizenden euro’s en die worden niet terugbetaald”, zeggen de ouders van Runar, Anke Van Camp en Wouter Van Puyenbroeck. “Er was de wafelverkoop, een verkoop van knuffels en van vogelhuisjes... en nu de jeneverbar. Wij zijn iedereen heel dankbaar. De steun die we uit verschillende hoeken krijgen is gewoonweg fantastisch.” De jeneverbar aan de supermarkt in de Pastoor Mellaertsstraat is op vrijdag open van 15 tot 19 uur en op zaterdag van 12 tot 18 uur.

