JC De Biekorf komt met alcohol- en drugspreventieplan Antoon Verbeeck

02 oktober 2019

10u10 0 Heist-Op-Den-Berg Jeugdclub De Biekorf heeft een alcohol- en drugspreventieplan ontwikkeld, in samenwerking met team Preventie en Welzijn van het lokale bestuur en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont.

Het bestuur van De Biekorf stelde vast dat drugs vaker op jongere leeftijd gebruikt worden in het uitgaansmilieu. Door een op maat gemaakt preventieplan uit te werken, hopen ze het alcohol- en druggebruik te kunnen inperken. “In ons jeugdhuis gaan we een paneel hangen waarop de afspraken staan rond het gebruik van tabak, alcohol en drugs. Cannabisgebruikers of wie in het bezit is van de drugs kan naar huis gestuurd worden. Op andere illegale drugs staat er een schorsing van drie maanden. Wie dealt, cannabis of een andere drug, is hier zes maanden niet welkom. We zullen de namen van deze geschorste personen bijhouden, maar zullen ons vooral beroepen op gezichtsherkenning”, zegt Maxim Rymenants van De Biekorf. Met het alcohol- en drugspreventieplan werkt De Biekorf mee aan een gezond klimaat in het Heistse uitgaansleven. Eerder engageerden ze zich ook voor ATTENT, een project van de jeugdhuiskoepel Formaat waarbij een jeugdhuis aandacht besteedt aan veiligheid en gezondheid. Zo biedt De Biekorf onder andere gratis water, oordoppen en condooms aan.