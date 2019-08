Jarige duikschool Aronnax gaat records najagen: “Gaan opnieuw voor grootste mensenpiramide onder water” Antoon Verbeeck

27 augustus 2019

16u31 0 Heist-Op-Den-Berg Aronnax, de grootste duikschool van Heist-op-den-Berg, gaat opnieuw een gooi doen naar het Guinnes-wereldrecord van de grootste mensenpiramide onder water. De recordpoging, die zal plaatsvinden in het nieuwe zwembad van Heist, kadert binnen een feestjaar van de 15-jarige duikschool. De grootste mensenpiramide onder water is overigens niet het enige record dat de club zal najagen.

Aronnax bestaat dit jaar vijftien jaar en dat wil het bestuur in de kijker zetten met vijf uitdagingen voor haar leden; de één al makkelijker dan de andere. “Op 3 april 2005 werd de oprichtingsvergadering van een vernieuwende duikschool in Heist-op-den-Berg gehouden. Bijna 15 jaar later is Aronnax uitgegroeid tot een toonaangevende duikschool met meer dan 130 leden. Dit jubileum willen we niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt voorzitter van Aronnax Bruno Goyvaerts. “Dit lustrumjaar hebben we onze leden 5 uitdagingen voorgeschoteld : halen we die in de loop van het jaar binnen, dan kunnen we ons vanaf het einde van het jaar een 5-sterren duikschool noemen.”

“De eerste uitdaging is het organiseren van 75 clubduiken. De clubduik telt alleen als er minimum vier deelnemers aanwezig zijn en er een groepsfoto van de duikers is gemaakt. Omdat het een feestjaar is, dagen we ook onszelf uit om vijftien feestactiviteiten te organiseren met minstens één feestactiviteit per maand. Met de derde uitdaging richten we ons op de jeugd. Op 6 oktober organiseren we een jeugdduikdag waarop de jeugd een ster gaat verdienen voor onze duikschool.”

Aronnax gaat ook opnieuw voor het record van grootste mensenpiramide onder water. In 2015 doken 93 duikers het water in. “Dat was toen goed voor een record, maar Guinness kon het record niet officieel maken, omdat er iets mis was met de vorm van onze piramide. Het huidige zwembad van Heist-op-den-Berg was eigenlijk te klein om de piramide onder water hoog genoeg te maken. Volgend jaar proberen we het opnieuw in het nieuwe zwembad aan de Lostraat”, legt Goyvaerts uit. “In totaal willen we vier wereldrecords verbreken. We hebben ook onze zinnen gezet op het record vijftig meter onder water zwemmen en het record van meeste mensen die onder water dansen. Het huidige record staat op dertien minuten met 74 personen. We willen ook de grootste onderwatertentoonstelling organiseren met meer dan 132 foto’s.”

“De recordpogingen gelden als één uitdaging. De laatste en vijfde uitdaging is het verzamelen van vijftien kilogram zwerfvuil uit het water of aan de waterkant. Als duiker kom je heel wat afval tegen. Sinds april hebben we al negen kilogram uit het water gehaald. Dit feestjaar willen we er dus opnieuw aandacht aan besteden, en dat willen we daarna ook blijven doen.” Tijdens het lustrumjaar krijgen de traditionele activiteiten van Aronnax een feestlaagje en worden er extra activiteiten gehouden. Het nieuwe duikseizoen wordt zoals ieder jaar afgetrapt met enkele initiaties. Op 13 en 20 september zijn volwassenen welkom, op 20 oktober zijn er initiaties voor de jeugd.