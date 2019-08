Jarig Hestival verwacht 12.000 bezoekers. “Extra inspanning gedaan voor topaffiche” Wannes Vansina

23 augustus 2019

16u34 4 Heist-Op-Den-Berg Hestival maakt zich op voor een feesteditie. Het gratis festival in Heist-op-den-Berg vindt morgen zaterdag voor de 15de keer plaats. “We hebben een extra inspanning gedaan qua programmatie”, zegt de organisatie. De zon doet allicht de rest. “We verwachten een topeditie met 12.000 bezoekers.”

Dat Hestival iets te vieren heeft, is al lang duidelijk in de Heistse cafés. Die schonken in juli al de Hestival Blond, een bier van hoge gisting. “Omdat we er zo veel positieve reacties over ontvangen hebben, is ons jubileumbier ook verkrijgbaar op Hestival zelf. Maar je zal er wel snel moeten bij zijn, want er is maar een beperkte voorraad aanwezig: nog 60 bakken”, lacht Robin Bastaens.

The Van Jets

Nog belangrijker dan bier op een festival is natuurlijk muziek. “We hebben het budget dit jaar iets verhoogd omdat we zeker wilden zijn van een kwalitatieve line-up. The Van Jets probeerden we al jaren te strikken.” Nog op de affiche: Channel Zero, Gestapo Knallmuzik, Slongs, Bel-Air en de Ketnetband. Deejays op de AMK DJ-stage zorgen voor de nodige beats tussendoor.

Een Facebookwedstrijd en extra vlaggen en lichtjes op het terrein brengen de verjaardag extra onder de aandacht. De zon doet de rest, al hoopt de organisatie dat het niet té warm wordt. “In 2016 hadden we met Tourist LeMC zo’n 12.000 man. Daar mikken we opnieuw op”, zegt Bastaens.

Gratis

Een grote opkomst is belangrijk. Het festival op de parking aan Zwaneberg is immers nog altijd gratis en moet de inkomsten voor een groot stuk uit de drankopbrengst halen. “Bedoeling is ons festival ook gratis te houden. Dan kan verder dankzij sponsoring en omdat groepen vaak een geste doen.”

Bezoekers van Hestival kunnen dit jaar overigens ook betalen zonder cash op zak te hebben. Via de Payconic app of simpelweg via je bankkaart kan je bonnetjes kopen.

Meer info op hestival.be.