Japanse grootmeesters uit de krijgskunst leiden internationale trainingssessie in sporthal Antoon Verbeeck

19 januari 2020

In De Sporthal van Heist-op-den-Berg trainden op zondag zo’n 200 vechtsporters mee met vier grootmeesters van de krijgskunst. De meesters Isao Yagi, Takehiro Gaja, Giyu Gibo en Masanari Kikugawa kwamen over van het Japanse eiland Okinawa om onder de titel ‘Guardians of Ryukyu’ een trainingssessie te geven op uitnodiging van de Heistse Shaolin Dojo. De afgelopen dagen spendeerden ze onder andere in Brussel, Antwerpen en Leuven. “We hebben genoten van ons verblijf in België. Er werd ons verteld dat het geen goed seizoen was voor de mosselen, maar ze hebben ons toch gesmaakt. Misschien komen we terug in een seizoen dat de mosselen dikker zijn”, klonk het. Het viertal was niet alleen onder de indruk van het eten. Ze hadden ook mooie woorden voor de Belgische grootsteden die ze bezochten én de leerlingen. “Ze hebben de juiste ingesteldheid en willen echt iets bijleren.” Die leerlingen kwamen overigens van ver. In totaal trokken 17 nationaliteiten, van Argentijnen en Finnen tot uiteraard Belgen en Japanners, hun kimono aan. “De grootmeesters hebben aangegeven dat we altijd welkom zijn op Okinawa, waar we in het verleden al meerdere malen werden ontvangen. Op termijn willen we van ‘Guardians of Ruykyu’ een evenement maken waar zowel een sportief luik als een luik muziek en dans aan vasthangt”, aldus sensei Mario Michiels van Shaolin Dojo.