Japanoloog Luk Van Haute geeft leestips in bib Antoon Verbeeck

12 juni 2019

09u09 0

In de bibliotheek van Heist-op-den-Berg komt op dinsdag 18 juni japanoloog, auteur en literair vertaler Luk Van Haute een lezing brengen. Van Haute studeerde aan de universiteit van Gent en Tokio en vertaalde werk van onder anderen Kenzaburo Oë, Yasunari Kawabata, Haruki Murakami en Soseki Natsume. Hij publiceerde een bloemlezing van verhalen uit de moderne Japanse literatuur: ‘Liefdesdood in Kamara’. Voor dit werk ontving hij de Filter Vertaalprijs. Begin mei verscheen het informatieve werk ‘Japan: schetsen uit het leven’. De auteur neemt de toehoorders mee op ontdekkingstocht doorheen de moderne Japanse literatuur en cultuur. Hij toont ook aan hoe Japanse auteurs de afgelopen decennia omgingen met buitenlandse invloeden en hoe ‘Japans’ hun werk is gebleven in verschillende fases van modernisering en internationalisering. Van Haute geeft talrijke leestips en na de uiteenzetting krijgen de toehoorders de kans om vragen te stellen. De lezing start om 14 uur. Toegang is gratis.