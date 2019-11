Jaarlijkse platen- en cd-beurs in Zwaneberg klokt af op 1.000 bezoekers Antoon Verbeeck

01 november 2019

17u28 0

Op deze regenachtige eerste novemberdag liep het Cultuurcentrum Zwaneberg goed vol voor de jaarlijkse platen- en cd-beurs. Een tachtigtal standhouders, waarvan een deel buitenlanders, brachten hun beste vinylplaten en cd’s mee naar Heist-op-den-Berg. Verzamelaars kregen, tegen een hogere toegangsprijs, de kans iets vroeger de beurs te bezoeken. “Een dertigtal mensen namen daar gebruik van. Dat zijn verzamelaars die liever de drukte vermijden of schrik hebben dat ze bepaalde platen gaan mislopen”, vertelt organisator Guido Van Woensel. “Ieder jaar check ik rond de middag het bezoekersaantal. Meestal zitten we om 12 uur al 500 bezoekers, dit jaar waren dat er 700. Ik schat dat we in totaal een duizendtal mensen over de vloer kregen, niet meer of minder dan andere jaren.”