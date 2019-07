Itegemse conservenfabriek wordt nieuwe thuis van boekhouders en belastingsconsulenten Antoon Verbeeck

03 juli 2019

De Ryck Accountants en Belastingsconsulenten uit Itegem en De Bie Accountancy uit Heist-op-den-Berg slaan de handen in elkaar en vinden een thuisstek in de oude conservenfabriek L’Abeille langs de Nete in Itegem. Op 1 september staat de verhuis gepland. “De eerste verdieping wordt opgeknapt en er komen verschillende vergaderruimtes, gesloten kantoren en een landschapskantoor. We kunnen er klanten comfortabel ontvangen en intern overleg plegen. Voor klanten en personeel verandert er niets”, zegt de tandem Geert De Ryck en Jan De Bie. “Wij bundelen onze ervaring en klantendossiers blijven in dezelfde personeelshanden. Deze samensmelting garandeert simpelweg een hoge kwaliteit, een gevoelige uitbreiding van onze expertise en een breder onderbouwde dienstverlening.” De kantoren van De Ryck liggen momenteel in de Itegemse Schoolstraat. Jan De Bie heeft zijn kantoor in de Frans Coeckelbergstraat in Heist-op-den-Berg. De twee kantoren tellen samen een dertigtal personeelsleden.