Itegems zwembad sluit tijdelijk de deuren Antoon Verbeeck

18 januari 2020

15u19 0

Het instructiezwembad in Itegem, dat op de schoolsite aan de Dulft ligt, is tijdelijk gesloten. Een defecte motor van de verwarmingsinstallatie is de boosdoener. Binnen enkele dagen zou het zwembad opnieuw gebruiksklaar moeten zijn. Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg zoekt naar een oplossing voor het schoolzwemmen. “We bekijken of er in het zwembad aan de Lostraat in Heist nog plaats is voor vervanglessen”, klinkt het. Het zwembad van Itegem onderging de laatste jaren al verschillende oplapwerken, onder andere aan het dak en de technische installaties. Eens het nieuwe zwembad De Lo in maart de deuren opent, zal het zwembad in Itegem op termijn definitief worden gesloten.