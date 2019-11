Itegems café Nieuwendyck opent met De Winterdyck eigen winterbar Antoon Verbeeck

14 november 2019

19u18 0

Aan café Nieuwendyck aan de Itegemse ‘s Herenweg opent dit weekend de winterbar De Winterdyck. Cafébazen Luc Van Den Eynde en Chris Meylemans, en hun zonen Serge en Vince, plannen tot het laatste weekend van januari verschillende activiteiten in de bar. “Huiselijkheid is het woord dat de sfeer in De Winterdyck het best omschrijft. Er staat een eetkamer en een salon. En kleine details zorgen voor extra gezelligheid. In De Winterdyck is er plaats voor 49 personen”, legt Luc uit. “Het idee van een eigen winterbar zit al enkele jaren in mijn hoofd, maar nu de zonen mee een handje helpen in de zaak was de tijd er pas echt rijp voor.” Elke woensdag kan je gratis pannenkoeken komen eten in de bar, op donderdag vinden er bierproeverijen plaats, op vrijdag een winterbarbecue en zaterdag kan je er een optreden meepikken. Zondag wordt er in De Winterdyck dan weer ontbijt geserveerd. “Het beloven drukke tijden te worden, dat hopen we alleszins. We hebben al verschillende positieve reacties gekregen en willen van De Winterdyck een jaarlijkse traditie maken.”