Inzamelingsactie via Facebook om dure therapie voor Mathis (17 maanden) te kunnen betalen Antoon Verbeeck

17 september 2019

17u40 2 Heist-Op-Den-Berg Via Facebook is er een inzamelingsactie gestart voor Mathis Geens uit Booischot, het jongetje dat wacht op een therapie met een prijskaartje van 182.000 euro. Het is de grootmoeder van Mathis die de actie op poten heeft gezet, met goedkeuring van de ouders. Op enkele dagen tijd is er om en bij de 6.000 euro ingezameld.

Toen Mathis vier maanden oud was, kreeg hij te maken met een neuroblastoom, een zeldzame vorm van kanker in de bijnier. Dertien maanden, acht chemokuren, veertien bestralingen, een operatie en een stamceltransplantatie later, wacht de jongen nog een specifieke immuuntherapie, dit om de kans op herval te doen verminderen. De kostprijs is echter niet min: 182.000 euro, en dat zonder enige terugbetaling. Ouders Glen Geens en Annick Tielemans deden eerder deze maand via deze krant een noodkreet naar de minister. “Maar het bleef windstil”, vertelt mama Annick. “De organisatie Tuki nam wel met ons contact op en wil juridisch mee inspringen voor de terugbetaling van de behandeling. Ook van het Belgisch KinderKanker Steunfonds krijgen we steun. Zij zijn onlangs met een campagne rond Mathis gestart en gaan spulletjes verkopen ten voordele van Mathis. Het steunfonds had al op voorhand contact gezocht, nog voor het verhaal van Mathis nationaal bekend werd, maar kon niet eerder met de campagne starten.”

De moeder van Annick schoot ook in actie. Via Facebook lanceerde ze een inzamelingsactie voor haar kleinzoon. “Omdat het nog altijd niet zeker is of het RIZIV het volledige bedrag wil terugbetalen, wil mijn mama op deze manier toch wat geld in het laatje krijgen. We zijn nu een kleine week ver en we zitten rond de 6.000 euro. Komen we niet aan ons einddoel dan wordt het bedrag gespendeerd aan organisaties die ons de laatste maanden hebben gesteund, zoals UZ Leuven en Ons Steentje”, legt Annick uit. “Ik hoop nog steeds dat uiteindelijk de overheid ingrijpt. Bij zo’n inzamelingsacties krijg je misschien geroddel van mensen die niet geloven dat het geld naar een goed doel gaat. Wij willen binnenkort verbouwen. Ik zou niet willen dat de mensen denken dat we de werken aan ons dak hebben betaald met de centen die voor Mathis werden ingezameld.”

“De steun die we nu krijgen is hartverwarmend en ik wil iedereen bedanken. Er is de actie via Facebook, maar ook de scholen waar Glen en ik werken, willen geld inzamelen. We kregen al verschillende aanvragen binnen voor benefietacties, maar als ouders kunnen wij moeilijk zelf de handen uit de mouwen steken. Onze focus ligt volledig op Mathis en zijn behandeling. Fulltime werken, zorgen voor Mathis én een evenement organiseren is onmogelijk. Vandaar dat wij het zo appreciëren dat we voor dat laatste op andere mensen kunnen rekenen.”

De inzamelingsactie op Facebook vind je via deze link