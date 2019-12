Inwoners Pijpelheide willen kerk gebruiken als cultuurhuis en starten met toneelstuk: “Moet hier geen dancing worden” Antoon Verbeeck

19 december 2019

09u52 2 Heist-Op-Den-Berg In de kerk van Pijpelheide (Booischot) organiseert een groep vrienden deze zaterdag een kerstspel. Het is de eerste keer dat de kerk van Pijpelheide zal dienen als decor voor een toneelstuk. De opbrengst van het gebeuren gaat naar de G-muzikanten van Heist-op-den-Berg. “De voorstelling zal met respect voor de kerk verlopen. Het gaat hier geen dancing worden”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

De groep vrijwilligers speelden vorig jaar voor het eerst een toneelstuk in de parochiezaal van Pijpelheide. “Toen bleek dat de gemeente openstond culturele activiteiten in de kerken van Pijpelheide en Zonderschot zijn wij ons gaan informeren. Spelen in een kerk is toch iets unieker dan in een parochiezaal. Het geeft de voorstelling iets extra. Uiteindelijk kregen we licht op groen om in de kerk een stuk te brengen”, legt Wim Verhoeven uit, één van de initiatiefnemers. “De kerk van Pijpelheide zal hiermee voor de eerste keer in haar bestaan gebruikt worden voor andere doeleinde.”

Bier en wijn

De initiatiefnemers zijn allemaal inwoners van Pijpelheide of hebben een band met het dorp. “Ook hier merken we dat het aantal kerkgangers sterk achteruit gaat. Daarom zijn wij ook voorstander voor een extra bestemming voor de kerk. Wij willen als inwoners echt de kerk gaan gebruiken voor cultuur. Dit weekend spelen we een kerstspel, maar het is geen kerkelijk initiatief. Evengoed konden we tijdens de zomermaanden een ander toneelstuk opvoeren”, vertelt Wim, die benadrukt dat de activiteit met respect voor de kerk zal verlopen. “Wij gaan hier niet de boel op stelten zetten en fuiven organiseren. Een kerk is geen dancing. Wat wel moet kunnen, en die toelating hebben we gekregen, is dat er hier bier en wijn mag gedronken worden tijdens een activiteit. Uiteraard is er ook frisdrank en warme soep met een klein hapje voorzien. De belichting in de kerk zal zeer speciaal zijn in een decor vol kerstbomen, met mooi gedekte tafels die ervoor zullen zorgen dat het een uniek moment zal zijn voor de aanwezigen.”

G-muziek

Het kerstspel gaat over een arm koppel dat een kindje verwacht en verblijft in een gekraakt pand op het domein van een baron. “Veel wil ik nog niet verklappen, maar laat ons zeggen dat de boodschap is dat je met kerst alleen goed gezelschap nodig hebt”, knipoogt Wim. De opbrengst van de twee voorstellingen gaat naar de G-muzikanten van Heist-op-den-Berg. Op het einde van het stuk zullen de acteurs met de pet in de kerk rondgaan. “We voorzien plaats voor 110 bezoekers per voorstelling, maar dat kunnen er ook iets meer zijn. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. We hopen dat dit een mooie start kan zijn van een reeks culturele activiteiten in de kerk.” De eerste start voorstelling deze zaterdag start om 19 uur, de tweede en laatste om 21 uur.