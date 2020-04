Internationale platenbeurs op 1 mei

in CC Zwaneberg geannuleerd Antoon Verbeeck

07 april 2020

14u13 0 Heist-Op-Den-Berg De Internationale Platen- en CD-beurs die gepland was op 1 mei in CC Zwaneberg is afgelast.

Organisator Guido Van Woensel wil in deze tijden van corona geen risico nemen. “Gelet op de situatie rond het coronavirus hebben wij besloten de beurs niet te laten doorgaan, ongeacht eventuele maatregelen van de overheid in dit verband. Standhouders uit binnen- en buitenland werden verwittigd en dit bericht wordt ook verspreid via de sociale media.”

“Als organisatie wensen wij iedereen goede gezondheid in de komende maanden, en we maken nu al een afspraak voor de volgende editie van de beurs op 1 november”, aldus Van Woensel.