Internationale platenbeurs in Zwaneberg afgelast: “Beschikbare ruimte is niet voldoend” Antoon Verbeeck

07 oktober 2020

11u50 0

De internationale platen- en cd-beurs op 1 november in Cultuurcentrum Zwaneberg is afgelast. Organisator Guido Van Woensel paste de laatste maanden de opstelling van zijn beurs aan, maar voelt zich nu toch genoodzaakt om de stekker er volledig uit te trekken. “De beschikbare ruimte, zelfs uitgebreid met extra oppervlakte die Zwaneberg ons bereidwillig wilde ter beschikking stellen, is gewoon niet voldoende. Zelfs door het aantal standen te verminderen en de bezoekers te spreiden met verschillende inkomuren kunnen we onmogelijk een aanvaardbare beurs organiseren. We kijken al uit naar de eerstkomende editie op 1 mei volgend jaar”, aldus Van Woensel.