Inrijverbod Hoge Brugstraat-Spoorwegstraat verandert van richting Antoon Verbeeck

18 november 2019

13u51 0

Het kruispunt Spoorwegstraat-Hoge Brugstraat verandert vanaf 2 december van rijrichting. Eerder kwam er op het kruispunt een inrijverbod vanuit de Hoge Brugstraat naar de Spoorwegstraat, met als doel het sluipverkeer te verminderen. Naar aanleiding van een aantal vragen en opmerkingen werd na een gewenningsperiode een bevraging georganiseerd bij de omwonenden. “De ene helft van de bevraagde inwoners was voor het behoud van de rijrichting, de andere keerde het liever om. Om een beslissing te kunnen nemen, werd naar de veiligheid gekeken. Het behoud van de huidige richting geeft aanleiding tot twee moeilijke linksafbewegingen voor bewoners. Ook het uitrijden uit de Spoorwegstraat op de Hoge Brugstraat is minder overzichtelijk dan het inrijden. Daarom werd besloten om de richting voor het verkeer om te draaien. Verkeer kan vanaf 2 december 2019 opnieuw de Spoorwegstraat inrijden vanaf de Hoge Brugstraat, maar niet meer via die kant uitrijden”, aldus schepen van Lokale Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA).