Infrabel werkt deze maand aan twee overwegen in Heist Antoon Verbeeck

09 maart 2020

12u55 0 Heist-Op-Den-Berg Infrabel plant deze week werken aan twee overwegen in Heist-op-den-Berg. De overweg van de Pijpelstraat wordt volledig vernieuwd. In de Mechelbaan vinden er dan weer onderhoudswerken plaats.

“De onderhoudswerken bij de overweg van de Mechelbaan vinden plaats van dinsdagavond 17 maart tot 19 maart 2020. Tijdens deze werken zal de overweg afgesloten zijn voor alle wegverkeer. Voor voetgangers en fietsers zal er enkel ‘s nachts geen doorgang mogelijk zijn. Er is een omleiding voorzien langs de Kleine Steenweg en de Lostraat”, aldus woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit. De werkzaamheden aan de overweg in de Pijpelstraat zijn ingrijpender. “Daar wordt de overweg volledig heraangelegd. Zo komen er rubberen matten, die zowel het comfort voor de trein- als autobestuurder verhogen. De vernieuwingswerken vinden plaats op 14 en 15 maart. De afwerking en wegenwerken staan gepland gedurende de nacht van 21 tot 28 maart en overdag van 27 maart tot 2 april. Tijdens de werken zal de overweg afgesloten zijn voor alle wegverkeer. Voor voetgangers en fietsers zal er enkel tijdens het vernieuwingsweekend geen doorgang mogelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien. Om veiligheidsredenen vinden de werken ook ’s nachts plaats, deze kunnen geluidshinder met zich meebrengen. We doen er alles aan om deze hinder tot een minimum te herleiden”, klinkt het.