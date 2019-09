Infoavond ‘Als kleine kinderen groot worden’ in CC Zwaneberg Antoon Verbeeck

13 september 2019

11u01 0

In Cultuurcentrum Zwaneberg kan je op 17 september de infoavond ‘Als kleine kinderen groot worden’ bijwonen. Peter Aertsen, preventiewerker alcohol en andere drugs van CGG De Pont, zoomt tijdens de avond onder andere in op grenzen stellen, voorbeeldgedrag en monitoring bij kinderen die in contact komen met tabak, alcohol, drugs of gamen. “Ouders weten vaak niet hoe ze hiermee moeten omgaan en wat ze kunnen doen om problemen te voorkomen. Nochtans is er voor ouders een belangrijke rol weggelegd om hun kinderen op een gezonde manier te leren omgaan met al deze zaken”, klinkt het. De infoavond is gratis bij te wonen en start om 20 uur. Inschrijven via www.zwaneberg.be