Inez (31) opent katten- en hondentrimsalon Felica Tim Van Der Zeypen

15 september 2020

15u45 0 Heist-Op-Den-Berg Op 1 november opent Inez De Paepe uit Heist-op-den-Berg haar eigen trimsalon: Felica. “Een samenvoegsel van Felis en Canis. De Latijnse benoeming voor katten en honden”, legt Inez uit.

Nieuw voor Inez is het trimmen van honden en katten niet. Ze heeft inmiddels al zo’n twaalf jaar ervaring bij een ander trimsalon. “Was het een droom? Goh, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold”, vertelt Inez. “Een vriendin van mij deed stage bij een hondentrimmer en dat leek me wel leuk. Daarna heb ik dierenverzorging gevolgd en heb me gespecialiseerd.”

De twee hondenrassen waarin Inez zich in specialiseerde zijn onder meer Engelse Cocker Spaniëls en Kerry Blue Terriers. Sommige klanten rijden nu al ruim anderhalf uur om hun Cocker Spaniël te laten trimmen. “Maar in het nieuwe salon zijn uiteraard alle hondenrassen én ook katten meer dan welkom”, klinkt het nog.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van het trimsalon. De bedoeling is om in november te kunnen starten. Wie meer informatie wil over trimsalon Felica kan terecht op hun website of op hun facebookpagina.