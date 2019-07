Indrukwekkende liveshow Rammstein heeft Heists kantje Heists bedrijf WIcreations bouwde mee aan imposant podium van Duitse topband Rammstein Antoon Verbeeck

11 juli 2019

16u35 10 Heist-Op-Den-Berg De Duitse metalband Rammstein speelde op woensdagavond het Koning Boudewijnstadion plat, en dat heeft het voor een deel te danken aan het Heistse WIcreations. Het bedrijf uit de Heistse Hoekstraat ontwikkelde alle decordelen van de vaste set, waaronder de indrukwekkende centrale lichttoren en een lift, voor de Europese tour van de band. “Een hele eer”, klinkt het bij het bedrijf.

Dat een internationale metalact als Rammstein komt aankloppen bij een bedrijf uit Heist-op-den-Berg lijkt opvallend maar is verre van toeval. WIcreations is een wereldnaam op de markt van podiumtechnologieën. Wereldsterren als Beyoncé en The Rolling Stones werkten reeds samen met het bedrijf en dichter bij huis was WIcreations het brein achter de ontwikkeling van de veelbesproken rijdende tribunes van Studio 100-musicals ‘14-18' en ‘40-45'. “We zijn met het project betrokken geraakt via het Britse ‘Wonder Works’, dat door Rammstein werd ingeschakeld voor de technische aspecten van de tour en waarmee we eerder samenwerkten”, vertelt Koen Peeters, die samen met collega Hans Willems de inbreng van WIcreations tijdens de tour coördineert. “Om te weten te komen wat men precies van ons verwachtte zijn we enkele keren naar Londen gereisd om met hun productieteam te overleggen. De bandleden zelf zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van de podiumtechnieken.”

Toren en lift

Industriële, metershoge richtlampen, vuurwerkpijlen die over het publiek worden afgeschoten, reusachtige vuurballen die de lucht ingaan en een gigantische kinderwagen die in brand staat... fans weten al langer dat het showelement van een optreden van Rammstein steeds snor zit, en dat is tijdens deze tour niet anders. WIcreations verzorgde de aankleding van de gigantische staalstructuren in typische Rammstein-stijl. “Onder andere de 400 vierkante meter grote centrale toren op het podium is een WI-creatie. Aan de centrale toren plaatsten we ook een groot scherm van vijf op negen meter dat 27 meter naar beneden of naar boven kan geschoven worden. Er werd ons ook gevraagd om een systeem te maken voor tien ‘kabuki drops’, dat zijn grote gordijnen die tijdens de show naar beneden vallen. Als kers op de taart, ontwikkelden we een liftplatform dat de zes bandleden 26 meter boven het hoofdpodium brengt.”

27 ton materiaal

“Om tijd te besparen werden alle elementen niet eerst uitgetest in België, maar meteen al in Berlijn, de thuisbasis van de band. Kort daarna, eind mei, volgde al een eerste show in de Veltins Arena in Gelsenkirchen”, zegt Peeters. “Rammstein is een van de meest gewaardeerde livebands die er zijn. We voelen ons dus vereerd dat we mogen samenwerken met hun productieteam. 27 ton en 10 trailers vol gepersonaliseerd materiaal is vanuit Heist-op-den-Berg mee op tour vertrokken. Een mooi bewijs van het talent en het teamwork dat we hier in huis hebben.”