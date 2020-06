Inbreker (19) twee weken na veroordeling opnieuw opgepakt na inbraak in chemisch bedrijf Tim Van Der Zeypen

02 juni 2020

16u00 0 Heist-Op-Den-Berg De politie van Heist-op-den-Berg heeft een negentienjarige jongeman opgepakt na een inbraak bij chemisch bedrijf De Neef Chemical Processing in het Industriepark. De tiener werd opgepakt na een klopjacht waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Opmerkelijk is dat hij twee weken geleden nog veroordeeld werd door de rechtbank in Mechelen.

Het was de verantwoordelijke van de firma die de inbreker op heterdaad betrapte. “Nadat de verdachte dreigde om een vuurwapen te gebruiken, sloeg de man op de vlucht”, zegt Kim Bastiaens van de politiezone. “De politie werd verwittigd en kwam massaal ter plaatse. De omgeving werd vervolgens doorzocht.” Verschillende patrouilleploegen uit naburige politiezone’s zoals die van Lier, Berlaar-Nijlen en Bodukap kamden de omgeving uit. Er werd ook een speurhond ingezet en de agenten op de grond kregen verder nog ondersteuning vanuit de lucht door de helikopter van de Federale Politie.

Gerechtelijk gekend

Uiteindelijk kon de politie, de man arresteren. Het gaat om de negentienjarige Hassan A.K. “Hij gedroeg zich bij zijn vrijheidsberoving ook erg agressief tegenover de agenten en beschadigde tijdens de overbrenging naar het politiekantoor ook de politiecombi”, gaat Bastiaens verder. Na zijn verhoor op het politiekantoor werd hij vandaag verhoord door de onderzoeksrechter in Mechelen. “De man werd aangehouden en naar de gevangenis gebracht”, besluit Bastiaens. De tiener met Irakese roots is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd twee weken geleden nog veroordeeld voor een reeks inbraken in de gemeente waarbij hij naast het gemeentehuis ook het OCMW en een kinderdagverblijf had geviseerd.