Ilyan uit Itegem speelt mee in filmpje met Rode Duivels voor Bednet Antoon Verbeeck

27 november 2019

De 9-jarige Ilyan Verschueren uit Itegem schittert naast Rode Duivels Michy Batshuayi, Matz Sels en Benito Raman in een filmpje voor Bednet, dat synchroon internetonderwijs aanbiedt voor langdurig zieke kinderen. In het filmpje zien we hoe Ilyan, die een zeldzame darmaandoening heeft, een carwash organiseert en de Duivels als autowassers fungeren. “De Rode Duivels zijn ambassadeurs van Bednet en met het filmpje willen ze mensen oproepen om voor de organisatie acties te doen tijdens de Warmste Week”, legt Ilyan uit. “Het was een ervaring die ik nooit meer ga vergeten. De Rode Duivels waren super sympathiek. Samen acteren aan de zijde van Michy Batshuayi was echt geweldig. Het was de eerste keer dat ik hen in het echt zag, want naar een wedstrijd gaan lukt niet. Ik heb dan maar meteen ook om hun handtekeningen en een selfie gevraagd.”

Bekijk het filmpje via deze link