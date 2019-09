Huisartsenwachtposten en spoeddiensten ondertekenen samenwerking. “We willen de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment” Wannes Vansina

05 september 2019

21u19 0 Heist-Op-Den-Berg De huisartsenwachtposten Pallieterland, regio Heist en regio Mechelen hebben afspraken gemaakt met de spoeddiensten van het Imeldaziekenhuis, AZ Sint-Maarten, het Heilig Hartziekenhuis en AZ Herentals. “Het doel: de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment”, zegt Pallieterlandvoorzitter Jan Piryns.

De partners spreken over een primeur omdat er nu voor een ganse regio dezelfde afspraken gelden tijdens weekends en feestdagen. Het doel van de samenwerking is dat elke patiënt op elk moment optimaal geholpen kan worden. Dat door de patiënt naar de juiste dienst te begeleiden.

“De overheid wil dat mensen vaker naar de huisarts gaan in plaats van naar de spoeddiensten om te besparen, maar dat is niet ons uitgangspunt. Belangrijk is voor ons dat iedereen beter wordt geholpen”, zegt Piryns. Zo zullen patiënten die een foute keuze maken, daarop worden aangesproken. Wel zal nooit een patiënt worden geweigerd, want dat mogen de artsen ook niet.

“Mensen moeten weten dat ze door de huisartsenwachtpost vaak even snel of sneller geholpen zijn. Wie zijn voet heeft omgeslagen, moet niet naar spoed. Kleinere wonden kunnen gehecht worden door een huisarts, en ook voor misselijkheid en overgeven ga je naar de huisdokter. Vaak komt echt banale pathologie zoals hoesten, hoofdpijn en grieperigheid op spoed terecht”, aldus Piryns.

Wie eerst naar de huisarts gaat en vervolgens wordt doorverwezen naar de spoeddienst, zal daar voorrang krijgen, binnen hetzelfde niveau van dringendheid weliswaar.

Meer over Jan Piryns

gezondheid