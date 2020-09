Huisartsenwachtpost regio Heist werkt met gesloten deuren: “coronabesmettingen vermijden” Els Dalemans

04 september 2020

12u31 0 Heist-Op-Den-Berg De huisartsenwachtpost regio Heist past haar werking aan. “Omwille van de coronacrisis werken wij voortaan enkel nog op afspraak.”

“Omwille van het gevaar op corona-besmettingen, werken wij op de huisartsenwachtpost op een andere manier dan voorheen. Voortaan werkt onze wachtpost met gesloten deuren, en uitsluitend nog op afspraak.”

“Elke patiënt moet dus eerst het nummer 0900/20002 bellen, enkel iemand die een afspraak kreeg voor een consultatie kan het gebouw betreden. We leggen nog steeds huisbezoeken af, maar enkel als ze medisch echt nodig zijn of als de patiënt zich niet kan verplaatsen. Ook in dat geval belt men steeds naar bovenstaand nummer.”

De huisartsenwachtpost regio Heist, op de Mechelsesteenweg 70 in Heist-op-den-Berg, behandelt patiënten uit Heist-op-den-Berg en omstreken bij medische problemen tijdens het weekend of op een feestdag.