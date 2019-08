Hoe zou het zijn met Bart Van Opstal?

“Verloor 14 kilo door veel te fietsen”

Redactie

07 augustus 2019

11u31 0 Heist-Op-Den-Berg Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat Bart Van Opstal ‘wereldberoemd in Vlaanderen’ werd door zijn deelname aan het tv-programma Big Brother. In de daaropvolgende jaren baatte Bart het Themacafé uit van voetbalclub Lierse, maar sinds 2013 sloeg hij een andere weg in. “Tegenwoordig doe ik in vastgoed en in mijn vrije tijd zit ik veel op mijn koersfiets”, vertelt Bart.

44 is Bart Van Opstal inmiddels en wonen doet hij dezer dagen in Itegem. Nadat hij in 2000 een ‘hoofdrol’ speelde in Big Brother is de voormalige politieagent een bekende kop in Vlaanderen. Intussen is het echter een hele tijd geleden dat Bart in ‘de boekskes’ opdook. Hoog tijd dus om eens te polsen hoe het nu met hem is.

“Na mijn periode als cafébaas ben ik in eerste instantie reizen in combinatie met een bezoek aan grote sportevenementen gaan verkopen”, zegt Bart. “Dat doe ik nu niet langer in hoofdberoep. Een paar keer per jaar ga ik nog eens met een bus vol wielerfans naar een of andere grote koers, maar daar hou ik het nu bij. Sinds enkele jaren heb ik me op de vastgoedsector gestort.”

Bart is weliswaar geen klassieke immomakelaar. “Ik koop zelf huizen op, renoveer ze en vervolgens verhuur of verkoop ik ze”, legt de ondernemende Itegemnaar uit. “Ik ben vooral actief in de streek rond het Nederlandse Terneuzen. Daar zijn de woningen nog betaalbaarder dan hier en ik vond er een interessante afzetmarkt. In die regio zitten veel grote bedrijven die huurwoningen zoeken voor arbeidsmigranten die bij hen aan de slag zijn.”

Bijna dagelijks trek ik er op uit om te fietsen.

Af en toe doe ik ook mee aan wedstrijden voor recreanten Bart Van Opstal

In zijn vrije tijd zit Bart vaak op zijn koersfiets. “Op een gegeven moment stelde ik vast dat ik 92 kilogram woog. Toen heb ik me voorgenomen om er iets aan te doen en kocht ik mezelf een fiets. Ik werd wielertoerist, maar was er al snel vrij fanatiek mee bezig. Bijna dagelijks trek ik er op uit om te trainen. Af en toe doe ik ook mee aan wedstrijden voor recreanten. Of ik al eens heb gewonnen? Eén keer, en ik stond al een paar keer op het podium. Als het een lange rechte aankomst is, kan ik vrij goed sprinten. Maar als er vlak voor de aankomst een bocht ligt, heb ik een probleem. Dan komt mijn vermogen minder tot zijn recht.”

Lierse

Op het voetbal komt Bart Van Opstal niet zo vaak meer. De man die in het stadion van Lierse jarenlang café hield en er zelfs het wereldrecord tappen neerzette, heeft daar zo zijn redenen voor. “Als ik op Lierse kom, moet ik met jan en alleman een pint drinken. Op één avond kan ik zo een hele week fietstraining tenietdoen”, lacht Bart. “En eerlijk gezegd zou ik dat zonde vinden. Het nieuwe Lierse volg ik wel nog van op afstand. In de wintermaanden – als het wielerseizoen stil ligt – spring ik af en toe toch eens binnen tijdens een wedstrijd.”

Zoontje

Op familiaal vlak gaat het Bart voor de wind. In 2014 werd hij voor de tweede keer vader, van een zoontje Nisse. Tien jaar eerder kreeg Bart met ex-vriendin Katrijn Verlinden – die hij leerde kennen in het Big Brother-huis – al een dochter, Nette genaamd. “Ik ben heel gelukkig met mijn gezin. Ook met mijn Katrijn heb ik nog steeds een prima verstandhouding. Nette is gedreven om er op school iets van te maken en Nisse is dan weer een hele actieve kleuter. We hebben er soms onze handen mee vol, maar het is wel plezant”, besluit Bart met de glimlach.