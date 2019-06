Hnita Jazz Club wil met braderijconcerten nieuw dak voor hoeve financieren Antoon Verbeeck

20 juni 2019

14u55 0 Heist-Op-Den-Berg De Hnita Jazz Club neemt tijdens de Heistse Braderij opnieuw haar intrek in de pop-up locatie in de Bergstraat. Onder de noemer “3 voor 12” wil het tijdens de Braderij 12.000 euro inzamelen voor het nieuwe dak van haar vaste locatie, de Hnita-Hoeve in de Lostraat, waarvan de langverwachte renovatie in augustus van start gaat.

“Nadat het initiatief tijdens de Braderij van vorig jaar een groot succes bleek, bleef de Hnita Jazz Bar in de Bergstraat de hele zomer geopend. Een van de blikvangers was een speciaal voor deze gelegenheid aangebrachte mural van Björn De Weerdt, die Toots Thielemans voorstelt en nog steeds de zijmuur van het aanpalende huis siert. Ook de jonge Heistse muziekorganisatie Trippel Twieje Nul maakte in de loop van de zomer dankbaar van deze locatie gebruik. Sinds december organiseren we voorlopig onze concerten in de vroegere Zaal Bergola op de Heistse Berg. Tijdens de Heistse Braderij strijken we echter opnieuw neer in de Bergstraat”, zegt Peter Anthonissen van Hnita Jazz Club. “In augustus wordt het dak van de Hnita-Hoeve in de Lostraat, de vaste locatie van de Hnita Jazz Club, vernieuwd. Om dat rond te krijgen, komen we nog 12.000 euro te kort. Die willen we op verschillende manieren inzamelen op de Braderij. 3 dagen om 12.000 euro in te zamelen. “3 voor 12” dus.”

Vrije bijdrage

Op vrijdag 28 juni beginnen de festiviteiten met een dj-set door DJ SVN. Op zaterdag 29 juni komt Toni Vitacolonna, vooral bekend als de vaste drummer van het wereldvermaarde Brussels Jazz Orchestra, met zijn P-JazzFunk Posse. Later op de dag staan de lokale talenten Aalex Vertommen (zang) en Steven De Wijngaert (drums) op de planken. DJ Baba Cool Jazz eindigt de zaterdagavond. Het 79-jarige HammondfenomeenAndré Brasseur staat op zondag op het programma. In de Hnita Jazz Bar speelt André Brasseur met zijn vaste band, met Dirk Jans op drums, Ben Van Camp op gitaar, Ben Brunin op bas, Jo Hermans op trompet en Wietse Meys op sax. DJ Jimbo Jones sluit het weekend af. “Elk van de optredens en dj-sets in de Hnita Jazz Bar tijdens de Heistse Braderij is gratis toegankelijk. Wie dat wil, kan een vrije bijdrage betalen om het nieuwe dak van de Hnita-Hoeve mee te financieren”, aldus Anthonissen.