Hnita Jazz Club @Bergola trapt niet concertseizoen af Antoon Verbeeck

10 september 2019

14u20 0

De Hnita Jazz Club @Bergola in de Kerkhofstraat trapt op zondag 22 september het nieuwe concertseizoen af met een optreden van de Darmon Meader Hammond Band feat. Jeanfrançois Prins. Meader, jazz-zanger en saxofonist, is vooral bekend als medeoprichter in 1987 van de vocale groep New York Voices, die meerdere Grammy Awards won. “In 2007 verscheen And So Am I, Meaders debuutalbum als leider, met op gitaar de Belg Jeanfrançois Prins. In 2015 vormde Meader de Hammond Band, een groovy geheel met op het repertoire zowel jazzstandards als eigen composities. Naast Meader en Prins bestaat de band uit de Nederlander John Hondorp op hammondorgel en Bruno Castellucci op drums.” Tickets kosten 17 euro. Hnitaleden en wie jonger is dan 26 jaar krijgen korting. Tickets reserveren doe je via hnitajazzclub@outlook.com.