Hestival viert verjaardag in schoonheid Wannes Vansina

25 augustus 2019

15u25 0

De organisatoren van Hestival blikken tevreden terug op een uiterst succesvolle verjaardagseditie. Al bij aanvang stonden kinderen te wachten aan de poort om zeker niks van de Ketnetband te hoeven missen. Vanaf Gestapo Knallmuzik liep het plein aan Zwaneberg helemaal vol. Het trio kreeg met zijn elektronica en vervlaamst Duits moeiteloos het publiek mee. Tijdens metalband Channel Zero stond het festivalterrein zo mogelijk nog voller, wat voor een plotse piek aan verloren gelopen kindjes zorgde. The Van Jets en een deejayset sloten een geslaagde 15de editie af. Een bezoekersaantal kon de organisatie ons niet noemen. “Het was zonder twijfel een van de betere edities”, zegt Robin Bastaens. Incidenten bleven uit.