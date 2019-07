Hestival klinkt op 15de verjaardag met eigen bier Antoon Verbeeck

30 juli 2019

13u58 1 Heist-Op-Den-Berg Het gratis zomerfestival Hestival klinkt dit jaar op zijn vijftiende verjaardag met een eigen bier. Samen met brouwerij Den Triest komt de organisatie met ‘Hestival Blond’ op de proppen, een blond bier met hoge gisting van 8,5 procent alcohol.

“15 jaar Hestival konden we niet zomaar laten voorbijgaan en daarom komen we met een verjaardagsbier. Dankzij de Heikantse Bierliefhebbers uit Berlaar-Heikant kon je deze maand al het bier ontdekken als ‘Bier van de maand’ in een dertigtal cafés uit de regio. Maar het bier zal je uiteraard ook tijdens het festival kunnen drinken”, zegt Katrien De Roover, voorzitter van vzw Hestival. Het festival vindt op zaterdag 24 augustus plaats op het Cultuurplein van Heist-op-den-Berg. Op de affiche prijken de Ketnetband, Bel-Air, Slongs, Gestapo Knallmuzik, Channel Zero, The Van Jets en Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob. Vrijwilligers voor tijdens de festivaldag mogen zich nog steeds aanmelden via www.hestival.be