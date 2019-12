Hestival Concours schenkt plaatsje op hoofdpodium weg aan beste band Antoon Verbeeck

Hestival vzw en de Heistse concertorganisatie Trippel-Twieje-Nul organiseren ook in 2020 een nieuwe editie van Concours Hestival. De muziekwedstrijd maakte dit jaar een geslaagde comeback, met meer dan 160 inschrijvingen en de band Bel-Air als eindwinnaar. De twee organisaties zoeken nu naar een opvolger. “Ook dit jaar zullen verschillende artiesten het tegen elkaar opnemen, met als inzet een plaats op het podium van Hestival op zaterdag 29 augustus. Iedereen is welkom om deel te nemen, op voorwaarde dat ze ook eigen nummers spelen. Uit de inschrijvingen selecteren we tien bands”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Op 8 februari vindt een eerste halve finale plaats in Café Den Hosp, op 7 maart kan je in Staminee De Living de tweede halve finale bijwonen. De vijf beste bands stoten door naar de finale in CC Zwaneberg op 18 april. Inschrijven kan via vi.be-kansen-concourshestival2020. Meer info via deze link.