Hest Buurderij zet werking verder in Ten Kerselaere: “18 lokale producenten met verse producten”

Corona deed Hest Buurderij uitwijken naar de Chiro van Heist-Centrum Antoon Verbeeck

24 juni 2020

07u51 0 Heist-Op-Den-Berg Hest Buurderij neemt deze zomer haar intrek in woonzorgcentrum Ten Kerselaere aan de Boonmarkt in Hallaar. Het initiatief, waarbij je lokale kwaliteitsproducten van producenten uit de buurt kan bestellen, week de laatste weken noodgedwongen uit naar de lokalen van Chiro Heist-Centrum.

“Op 17 maart zou onze buurderij openen met een groot feest in de inkomhal van Ten Kerselaere, maar daar stak corona een stokje voor. Door de verplichte sluiting van alle woonzorgcentra moesten we halsoverkop een nieuwe locatie vinden. Die vonden we uiteindelijk bij Chiro Heist-Centrum, waar we onze werking konden opstarten”, vertelt initiatiefneemster Aalex Vertommen. “Nu we wat meer mogen, kunnen we vanaf de zomer onze deuren openen op de Boonmarkt 27, aan de Averegten. We nemen een afgezonderd deel aan de voorkant van de inkomhal in beslag en werken zo veel mogelijk buiten, als de weergoden ons goedgezind zijn.”

30 juni

“Onze tweede ‘opening’ zal op dinsdag 30 juni plaatsvinden in Ten Kerselaere. In kader van ‘Zomer van de Korte Keten’, die op 19 juni werd afgetrapt door onze Minister van Landbouw nodig ik iedereen uit om eens een kijkje te nemen op onze website: boerenenburen.be, waar je een account kan aanmaken en zoveel buurderijen kan volgen als je zelf wil”, klinkt het. “Hest buurderij heeft ondertussen 18 lokale producenten, gemiddeld 50 klanten per bijeenkomst en een waaier aan producten zoals vers vlees, vis, fruit, seizoensgroenten, brood en banket, maar ook non-food als bijenwas, wraps en mondmaskers.”