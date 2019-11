Herdenkingsmonument 75 jaar bevrijding krijgt plaatsje langs Herentalsesteenweg Antoon Verbeeck

Aan café Looidijk langs de Herentalsesteenweg werd door het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg een herdenkingsmonument geplaatst. Het schepencollege besloot begin dit jaar om als lokaal bestuur in te gaan op het aanbod van Toerisme Provincie Antwerpen in verband met de herdenking van 75 jaar bevrijding. Voorstel was om een infobord te plaatsen in de gemeente op een plek die tijdens de bevrijding relevant was in Heist-op-den-Berg. “In samenspraak met de provincie viel de keuze op de brug aan de Herentalsesteenweg, ter hoogte van Café Looidijk. Deze brug werd op het einde van de oorlog opgeblazen en speelde dus een belangrijke rol. Op maandag 4 november werd het bord er geplaatst”, klinkt het. Doorheen de provincie loopt een route langs de plekken die belangrijk waren in het kader van de bevrijding. Bij deze route hoort een uitgebreide brochure, ‘Ze zijn daar. De provincie Antwerpen bevrijd in 1944’. Je kan ze vinden bij een aantal teams van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg of downloaden via www.kempen.be.