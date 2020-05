Herdenking neergestorte bommenwerper in Hallaar wordt gefilmd Antoon Verbeeck

06 mei 2020

08u45 0

Heist-op-den-Berg herdenkt op dinsdag 12 mei de neergestorte bommenwerper in de Verkensstraat in Hallaar. Omwille van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 vindt de herdenking aan het monument op aangepaste wijze plaats. “Een muzikant van KF De Berthoutzonen zal op 12 mei ter ere van de slachtoffers The Last Post blazen, omgeven door kransen en vlaggen. Een video-opname van dit ongetwijfeld beklijvende eerbetoon zal nadien online bekeken en beluisterd kunnen worden”, deelt het lokaal bestuur mee. In de nacht van 11 op 12 mei 1944 stortte in Hallaar een Lancastervliegtuig neer. De zeven inzittenden, afkomstig uit Engeland en Canada, overleefden de crash niet.