Herbeleef Woodstock in café ‘t Wit Paard Antoon Verbeeck

01 augustus 2019

11u07 3

Vijftig jaar na het legendarische Woodstock-festival eert café ‘t Wit Paard uit Heist-Goor op 15 augustus het festival met een avond vol ‘love, peace and music’. Dat laatste luik is in handen van Leon Flint, die de beste Woodstock-platen op de draaitafel zal toveren. Het feestje in het café in de Pastoor Mellaertsstraat start om 20.30 uur. Toegang is gratis.