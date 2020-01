Heistse zangeres Aalex Vertommen brengt show met muziek, koorzang en dans: “We hebben één dag om met iedereen samen te repeteren” Ook Heistse koorzangers en Dansstudio Kick-iT staan op podium Antoon Verbeeck

27 januari 2020

13u23 1 Heist-Op-Den-Berg De Heistse zangeres Aalex Vertommen (26 jaar) staat op paasmaandag 13 april op de planken van de schouwburg van Cultuurcentrum Zwaneberg en dat doet ze niet alleen. Naast haar vriend Ralph Hermans, bassist en componist, betreden er nog tientallen dansers, zangeressen en muzikanten het podium voor de voorstelling ‘Pop-iT’. “Repeteren met zoveel volk is lastig, maar dat maakt het net pittig.”

Aalex leerde de stiel van het performen aan het conservatorium van Maastricht en verdiende haar strepen als zangeres van onder andere coverband Lexington Steel en de Studio 100 Band. In april toont ze haar kunnen tijdens ‘Pop-iT’. “Tijdens de Avond van de Vrede kwam ik in contact met Dansstudio Kick-iT uit Heist-op-den-Berg. De combinatie van zang en dans leek me een fijne uitdaging. Ik wou ook al een tijdje iets doen met koorzang, nadat ik als dirigente van een pop-upkoor, dat werd opgestart door mijn nicht Lore Vertommen, de smaak te pakken kreeg. De twee disciplines, koorzang en dans, breng ik nu onder het mom van ‘kan niet kiezen’ samen voor mijn voorstelling ‘Pop-iT’. Dit in combinatie met livemuziek. Speciaal voor de voorstelling heb ik een nieuw koor samengesteld”, zegt Aalex.

Disney en Billie

Voor het muzikale luik kreeg Aalex de hulp van haar vriend Ralph Hermans, bassist van onder andere TheColorGrey. “De voorstelling bestaat uit twee delen van 45 minuten, telkens met bekende nummers die we in een ander jasje hebben gestoken. Samen met Ralph herwerkte ik de nummers. Verschillende genres passeren de revue: van een Disney medley tot nummers van The Everly Brothers en Billie Eilish. Ook hier geldt dat ik niet goed kon kiezen tussen verschillende nummers. Ik wou gewoon zoveel mogelijk laten zien”, lacht Aalex. “De liveband bestaat uit professionele muzikanten en ook het strijkkwartet van Ask4more. Het wordt dus niet alleen een Heists onderonsje, maar wel een krachtenbundeling tussen lokale liefhebbers en professionals.”

Spannend

“Het koor van ‘Pop-iT’ telt dertig zangers. Daarnaast zijn er een vijftigtal dansers en nog eens tien muzikanten. Het is dus een grote groep waarmee we gaan werken. Repeteren met zoveel volk is lastig, maar dat maakt het net pittig. We hebben welgeteld één dag om met de volledige groep te repeteren in Zwaneberg. Die dag moeten we ook het lichtplan voor de show opmaken. Spannend is het zeker. Dat neemt niet weg dat ik er enorm naar uitkijk. Frontvrouw zijn tijdens een liveshow in eigen gemeente en dat met drie disciplines op een podium, er zijn minder leuke dingen om te doen.” Kaarten bestellen voor de voorstelling ‘Pop-iT’ doe je via deze link. Voor meer info over Aalex en haar projecten klik je hier.