Heistse winkelstraat krijgt kleine aanpassingen: “Willen belevingswaarde in de straat verhogen” Antoon Verbeeck

14 mei 2020

10u18 0 Heist-Op-Den-Berg De Bergstraat, de winkelstraat in Heist-op-den-Berg, krijgt later op het jaar enkele aanpassingen die de belevingswaarde in de straat moet verhogen. Oppositieraadslid Jan Baestaens (ETA+) stelde zich op de laatste gemeenteraad vragen over de kostprijs van 73.000 euro.

“Wat maakt dat de meerderheid het besteden van deze som verantwoord vindt? Ik kan ondertussen de tel niet meer bijhouden van het aantal plannen die er zijn opgemaakt voor de Bergstraat. Maar in de realiteit is er nog niet veel veranderd”, aldus Baestaens. Schepen van Lokale Economie Patrick Feyaerts (Open Vld) gaf aan dat de som het volledige project dekt. “Er zijn een aantal werkgroepen geweest waarin zowel bewoners en handelaars naar het DNA van de Bergstraat zijn gaan zoeken. Na deze vergaderingen werd een slogan vastgelegd: ‘Goesting om te beleven’. Dit willen we dan ook nastreven met dit project.”

Opfrisbeurt gevels

“Die 73.000 euro is niet alleen een som voor het studiebureau, maar dient ook voor de beperkte werken die zullen plaatsvinden”, sprak Feyaerts. “Zo zijn er nog een tal van gevels die een opfrisbeurt kunnen gebruiken. In samenspraak met de eigenaars willen we daar iets aan doen. Tussen de parking op het Cultuurplein en de supermarkt in de Bergstraat wordt de metalen constructie ook als een saaie plek ervaren en de parking aan De Visgheer is één van de meest onaangename plaatsen in het centrum. De bewegwijzering naar de randparkings, onder andere in de Vlinderstraat, kan ook beter. Het studiebureau zal ons helpen bij deze zaken. Het zijn beperkte inspanningen om tot een verfraaide winkelstraat te komen.”