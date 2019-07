Heistse turners trekken opnieuw naar Roemenië voor stage Antoon Verbeeck

31 juli 2019

13u34 18

De Heistse turnkring Ardua-Gym vzw trekt in augustus opnieuw naar Roemenië voor een turnstage. Het zal de vijfde keer in zijn bestaan zijn dat de club een stage organiseert in Arad, een stad in het westen van Roemenië. “Deze stage zal doorgaan van 16 tot 20 augustus 2019. Roemeense toptrainers zullen de meisjes en de jongens van de keurploegen, alsook de trainers en trainsters, de nieuwste trainingstechnieken aanleren om ze toe te passen. De 35 deelnemers zullen de kans hebben een paar uurtjes vrij te maken om de stad Arad te verkennen op cultureel vlak”, zegt Leo Verbeek van Ardua-Gym. “Tegelijkertijd zal hiermee het ‘twincity-project’ tussen Heist en Arad, door toedoen van Ardua-Gym, nogmaals in de kijker gezet worden. Het spreekt voor zich dat dit initiatief een belangrijke stimulans is voor onze turnkring.”