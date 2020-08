Heistse stationsbuurt opgeschrikt door vijftal aangestoken branden: politie identificeert verdachte (19) Tim Van Der Zeypen

24 augustus 2020

18u00 0 Heist-Op-Den-Berg De bewoners van de Heistse stationsbuurt zijn drie afgelopen nachten op rij opgeschrikt door een reeks branden. Veelal vatte het gras van een spoorwegberm of andere vegetatie vuur. Na onderzoek bleek het om brandstichting te gaan.

De laatste brand dateert van de nacht van zondag op maandag. Daarbij sloeg het vuur ook over naar de haag van een woning. Die laatste kon gelukkig tijdig worden gevrijwaard. De bewoners waren wakker geworden na het opmerken van de brandgeur en het felle licht op een weiland naast hun woning.

In afwachting van de brandweer, werd geprobeerd om het vuur zelf onder controle te krijgen met een tuinslang, maar dat bleef zonder succes. Bijna ging ook de wagen van de bewoners op in de vlammen. Dankzij het koelbloedig ingrijpen van de bewoners, kon het voertuig worden gered.

Brandstichting

De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk wel snel onder controle. Opmerkelijk was dat de brandweer ook de afgelopen nachten moest uitrukken voor gelijkaardige branden in de buurt. “Vijf in totaal”, zegt woordvoerster Kim Bastiaens van de politiezone Heist.

Het vuur woedde steeds hevig. Sommige brandhaarden verspreidden zich naar verluidt over ruim honderd meter. Na de bluswerken rees telkens het vermoeden van brandstichting. Daarom startte de politie een onderzoek op. Ook het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.

Negentienjarige verdachte

Het onderzoek bevestigde de vermoedens van de speurders. “De branden bleken te zijn aangestoken”, bevestigt Bastiaens. “In het verdere onderzoek kwam een negentienjarige verdachte uit Heist-op-den-Berg in beeld. Hij is geen onbekende voor onze diensten.”

De tiener werd gearresteerd en verhoord door de politie. Ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht en zal de man nu laten voorleiding bij de onderzoeksrechter. Die kan de jongeman laten opsluiten in de gevangenis.