Heistse Schutters Vereniging huldigt kampioenen en wisselt van bestuur Antoon Verbeeck

03 februari 2020

De Heistse Schutters Vereniging (HSV) huldigde op vrijdag 31 januari de kampioenen van de club. Clubkampioen werden Marc Lauwers in de open parcoursklasse, Peter Vercammen in de Production parcoursklasse, Alwin Roosen in de Standard parcoursklasse en Joeri Weckx in de open LVR-klasse.. Tom Saudemont werd voor de veertiende maal Belgisch kampioen BPSA Standardklasse en Hans Vanderveken won in 2019 zo goed als alle wedstrijden bowlingpins schieten. De kampioenenviering ging gepaard met een bestuurswissel. Het nieuwe bestuur van de HSV bestaat nu uit voorzitter Geert Geerens en bestuurders Beken Gilbert, Peter Vercammen en Yoke Pedersen.